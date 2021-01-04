Утром 4 января житель села Красная речка Пугачевского района Саратовской области пришел навестить пожилую мать, которая жила отдельно в частном доме в том же селе.На стук ему никто не открыл, мужчина вскрыл входную дверь и обнаружил мать в комнате без признаков жизни. Дом был сильно перетоплен газовой печью, которая продолжала работать. Сын выключил горелку печи и вызвал полицию.Следователи СКР определили, что внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не было. По предварительным данным, она отравилась продуктами горения – шибер печи был закрыт.Назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти женщины.