Вчера, 2 января, из аэропорта «Гагарин» задержали рейсы в Москву — в нескольких случаях задержка была как минимум на 25 минут.В пресс-службе аэропорта объяснили, что он работал и продолжает это делать в штатном режиме.Задержки были связаны с поздним прибытием самолетов из-за неблагоприятных погодных условий в Московском регионе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.