Днем 1 января на Кумысной поляне в Саратове столкнулись две легковушки.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла у поворота на трассу Р-228.В 12:30 там лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Spectra. Водитель и пассажир «десятки» получили травмы и были осмотрены на месте. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства случившегося.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.