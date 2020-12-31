На улице Малая Елшанская в Ленинском районе Саратова днем 31 декабря горел жилой дом.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании дома 5-этажного №7 поступил в 15:46.Горели вещи на площади 20 кв. метров. На тушение выезжали три расчета.На пожаре погиб неизвестный мужчина, чья личность устанавливается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.