Саратовская область получит 24 новых пассажирских автобусов.Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.Он сообщил, что новость стала известна от председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Автобусы поступят по федеральной программе обеспечения регионов транспортом.- Шла жесткая конкуренция. Условия очень выгодные. Сорок процентов от стоимости платит область, а шестьдесят процентов — федеральный бюджет. Наша область не попала в число приоритетных. Только за счет перераспределения среди других субъектов, сможем получить новые автобусы. Немаловажный вопрос: куда будут поставки этой новой техники. Парк автобусов сильно изношен. Думаю, они попадут в государственную систему автотранспорта. Хорошая предновогодняя новость, — написал Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.