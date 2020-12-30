Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 30 декабря, побывал во Дворце водных видов спорта.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, вместе с ним объект осмотрели Олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров и чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев.Дворец располагает тремя бассейнами: здесь есть плавательный на 10 дорожек, прыжковый с вышкой и платформами на разной высоте, а также детский. Трибуны рядом с главным бассейном могут вместить тысячу зрителей.Планируется, что тренироваться здесь будут воспитанники школы олимпийского резерва, число которых будет увеличено с 550 до 800 человек.- Спортивный комплекс дает новые возможности для занятия спортом для всех жителей области. В реализации проекта нас поддержал Вячеслав Викторович Володин. Это очень технологически сложный объект. Сопровождение хода строительства взял на себя Роман Бусаргин, и организованно его закончили, — заявил Валерий Радаев во время осмотра Дворца.Первые состязания должны быть проведены уже в феврале. Валерий Радаев попросил Илью Захарова пригласить на открытие лучших спортсменов.Напомним, дворец начали строить в 2014 году, но финансирования не хватало, и работы приостанавливались. Лишь в 2019 году они возобновились при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.