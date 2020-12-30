Почти девять миллионов рублей необходимо для окончательного сноса аварийного дома на улице Перспективная, 10Б в Саратове.На сайте Госзакупок появилось объявление об аукционе на сумму более 8,8 млн рублей. Согласно условиям, снести дом нужно за 25 дней после подписания контракта.Итоги конкурса подведут 18 января.Ранее снос дома уже начался. Аукцион был объявлен на три миллиона, но этого хватило только на часть работ.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.