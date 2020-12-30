Работники МУПП» Саратовгорэлектротранс» получат новую форму.Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, на ней имеется фирменный логотип предприятия.В Ленинское троллейбусное депо поступило уже 150 комплектов. А всего в СГЭТ будет передано тысяч единиц формы — для всех водителей и кондукторов.Комплект состоит из двух футболок-поло с короткими и длинными рукавами, брюк, утепленного жилета и зимней куртки.- Напомню, что в этом году спикер Госдумы Вячеслав Володин взял шефство над СГЭТ. Благодаря помощи Вячеслава Викторовича в распоряжение предприятия поступили свыше 90 единиц современных троллейбусов, а в скором времени ожидается пополнение трамвайного парка в количестве 30 единиц. Кроме того, началась реализация масштабного проекта — строительства линии скоростного трамвая, инициированного председателем Государственной Думы, — написал Михаил Исаев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.