Школьница из Энгельса, 12-летняя Таня, приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний».Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона, девочка загадала получить в подарок путешествие.Таня учится в шестом классе и увлекается историей. Еще она любит русский язык, а в свободное время занимается рисованием и лепкой вместе с младшей сестрой.Девочка мечтает побывать на море и загадала именно такое желание. Теперь летом ее ждет поездка на курорт в Краснодарском крае.Ранее другая школьница осуществила мечту поплавать с дельфинами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.