В первых числах 2021 года в Саратове пройдет профилактическая акция «Пешеход. Пешеходный переход!».Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, особое внимание будет уделяться возможным нарушениям как со стороны водителей, так и пешеходов.При этом автомобилистам грозит штраф 1,5-2,5 тыс. рублей, а пешеходам — 500 рублей.Акция пройдет 5, 8 и 12 января.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.