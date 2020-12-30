Новый бадминтонный комплекс в Саратове сегодня, 30 декабря, осмотрел губернатор Валерий Радаев.Вместе с ним спортивный объект посетили спортсмены и тренеры.Губернатору продемонстрировали игровой зал, где поместились сразу семь кортов и установлен робот-тренажер. Специальное напольное покрытие произведено во Франции и используется для состязаний международного уровня.- Здесь спокойно можно проводить соревнования европейского уровня. Спасибо, что приложили столько усилий, чтобы в Саратове появился такой замечательный спорткомплекс, — отметил Владимир Мальков, знаменитый саратовский бадминтонист, участник Олимпийских игр в 2016 году, многократный чемпион России.Во время визита Валерий Радаев немного поиграл в бадминтон, отбив воланы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.