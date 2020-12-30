В Саратове сегодня, 30 декабря, отключили воду.Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы затронули абонентов поселков Иволгино, Зеленая Долина и Образцово.Из-за аварии отключили также воду в поселке Тепличный: на 2-м Совхозном проезде от Лесной до Тепличной, в 3 и 4-м Тепличных проездах от 2-го Совхозного проезда до Лесной, на Тепличной от 2-го Совхозного проезда до Молодежной.В обоих районах водоснабжение вернется в краны примерно в 20:00.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.