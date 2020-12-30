Ученица школы №2 Красноармейска Саратовской области Алина Рейтер поплавала в Москве с дельфинамиКак сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве образования, записку с желанием девочки снял с «Елки желаний» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Алина вместе с мамой посетила «Москвариум», зоопарк. Кроме того, девочка с пяти лет занимается гимнастикой, для нее организовали экскурсию по Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Мама девочки Марина Рейтер рассказала, что ребенок счастлив.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.