Во Фрунзенский районный суд Саратова передано дело бывшего саратовского застройщика Алексея Абасова и его экс-супруги Галины Черновой, которые обвиняются в аферах с деньгами дольщиков на сумму более миллиарда рублей.Об этом сообщили в областной прокуратуре.Уголовное дело возбуждено в отношении 12 человек — подельников, Абасова и Черновой.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в хищение денежных средств дольщиков в особо крупном размере, организации и участии в преступном сообществе, злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях и легализации преступных доходов. Все это происходило в период с 2011 по 2013 годы, когда супруги создали и руководили преступным сообществом, действующим в Саратове.- Они учредили ряд юридических лиц, которым отводились роли застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов, генеральных подрядчиков, поставщиков и контрагентов, сформировали штат работников, которых обеспечили офисными помещениями и материально-технической базой. Затем в средствах массовой информации была размещена реклама о реализации квартир в строящихся домах на арендованных или собственных земельных участках, расположенных в областном центре, по ценам ниже среднерыночных, чем создали подконтрольным им организациям существенное преимущество перед конкурентами. Для придания видимости выполнения обязательств они получили разрешения на строительство и осуществили ряд подготовительных и строительно-монтажных работ на части объектов, после чего деятельность прекратили под предлогом объективных экономических трудностей, — говорится в сообщении прокуратуры.Под строительство за это время от 840 физических и юридических лиц организаторы аферы получили более одного млрд рублей.Напомним, проверку в отношении фирм Абасова правоохранительные и надзорные органы начали активно проводить только после того, как ситуацию с обманутыми дольщиками взял на контроль председатель ГД Вячеслав Володин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.