Прокуратура Саратовской области организовала проверку в Межобластной туберкулезной больнице №1 регионального УФСИН после публикации в СМИ о фактах систематических избиений и вымогательств денег у осужденных.- Будут опрошены все осужденные, указанные в материалах, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре и добавили, что ранее они в надзорное ведомство не обращались.В больницу выехали зампрокурор области и спецпрокурор. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.