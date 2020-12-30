В Саратовской области одни из самых дорогих квартир для съема на зимний отдых.Аналитики портала «Авито» выяснили, где бюджетнее всего отдохнуть, и для выборки взяли город Петровск Саратовской области. Там арендовать квартиру стоит 700 рублей в сутки.Причем в городе Лысково Нижегородской области снять квартиру можно за 300 рублей в сутки, в Тайге Кемеровской области — 350. Дороже, чем в Саратовской области, только в Туймазах в Республике Башкортостан, Суздале Владимирской области — 800.Стоит отметить, что аренда загородного дома в Саратовской области средняя по цене — 3,5 тыс. рублей в сутки. В среднем по России снять дом стоит 5 тыс. рублей. Дороже всего в Хабаровском крае — 12,5 тыс. рублей в сутки, а дешевле — в Астраханской области — 1,2 тыс. рублей средняя цена.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.