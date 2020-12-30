В Балакове Саратовской области следователи организовали доследственную проверку после обнаружения трупа в колодце.- Утром 30 декабря работник теплоснабжающей организации прибыл осмотреть участок теплотрассы около дома №55 по улице Волжская. Заглянув в люк, он увидел мертвого человека и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Сотрудники областной службы спасения достали из колодца тело. Следователь и судмедэксперт осмотрели место происшествия и труп.Проверка установила, что это 53-летний балаковец. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что мужчина умер не меньше недели назад.Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.