В Балакове Саратовской области в люке у дома на Волжской, 55 нашли труп мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, при помощи альпинисткого снаряжения спасатели извлекли тело из трехметрового колодца и передали следователям.Личность мужчины устанавливается. На месте также работали полицейские.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.