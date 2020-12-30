Житель Саратова возмутился нечищенной дорогой в Ленинском районе.Как сообщил «КП-Саратов» читатель, он уже несколько раз пытается добиться исполнения коммунальными службами своих обязанностей. Однако получает отписки от администрации.- Обещали почистить, и таких обещаний набралось аж пять штук за месяц. Ведь не только мне обещали, но и Володину — сообщил читатель.Более того, вчера ему поступил ответ, что дорога вообще бесхозная и для уборки ее сперва необходимо инвентаризировать и оформить.Речь идет о дороге, идущей от Московского шоссе в сторону дачного массива - СНТ Дружба, Теплотехник- 82 и других.Дорога к СНТ проходит мимо знакового для всей Саратовской области объекта — строящегося инфекционного центра. Напомним, строительство на личном контроле держит председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Больницу планируют сдать в середине 2021 года.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.