Балаковский завод получил лицензию на производство медицинских газов. Теперь предприятие сможет поставлять жидкий кислород в ковидные госпитали. Об этом в своем инстаграм сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.- Медучреждения региона ранее закупали кислород в основном в других регионах. При этом у нас была своя производственная площадка, но без соответствующей лицензии газ нельзя было поставлять для больниц. Министерству промышленности и энергетики региона было поручено оказать необходимое содействие для получения документации в кратчайшие сроки, - рассказал Бусаргин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.