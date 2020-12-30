Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 18 января.Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, он установлен для лиц старше 65 лет.Кроме того, руководителям организаций рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями. При возможности следует ввести посменный график. Также предписано соблюдение масочного режима и дезинфекции.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.