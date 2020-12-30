В Петровске Саратовской области будут судить местного жителя за двойное убийство.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвами стали брат и приятель обвиняемого.По версии следствия, 23 июня 28-летний мужчина с приятелем отправился к младшему брату на улицу Гоголя в Петровске. Они вызвали его на разговор у подъезда дома. Причиной конфликта стало поведение сожительницы младшего — та направляла их матери оскорбительные смс.Когда начался спор, 27-летний мужчина забежал во двор и вернулся с ножом. Он дважды ударил старшего брата в спину и один раз — его приятеля, который пытался вступиться за друга.Оба были госпитализированы, но скончались.Злоумышленник пытался скрыться, но был задержан и арестован. Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.