В Саратовской области за минувшие сутки зафиксировали еще пять смертей от коронавируса. Это данные федерального оперативного штаба.Не справились с осложнениями коронавирусной инфекции пять человек: мужчина 41 года с артериальной гипертензией, мужчина 63 лет, женщины 69 и 92 лет с ишемической болезнью сердца, а также еще один мужчина 59 лет с недостаточностью кровообращения, перенесенным инфарктом мозга.На утро 30 декабря, таким образом общее количество погибших от новой коронаиврусной инфекции в регионе достигло 410 человек. Напомним, по данным регионального штаба, на утро 30 декабря в регионе зафиксировано 275 новых случаев заражения.