В своем телеграм-канале \\"Пара слов\\" депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал подписание соглашения о создании Балаковской и Балашовской агломераций.- На встречах во время рабочих поездок обсуждали этот вопрос с жителями всех районов, которые войдут в Балаковскую агломерацию. Это Вольский, Хвалынский, Духовницкий, Краснопартизанский, Пугачевский, Балаковский районы. Люди знают все проблемы на местах. И понимают, что агломерация – это совершенно новый, более высокий уровень возможностей для привлечения федерального финансирования.Напомню, за счет средств федерального бюджета в районах области строятся и ремонтируются важные социальные и спортивные объекты. В Духовницком появился современный ФОК открытого типа. В Пугачеве проведено благоустройство мест отдых и дворовых территорий. В Ивантеевском районе отремонтирован спортзал в школе села Николаевка, в Хвалынске - в школе поселка Северный. В этом году проведен ремонт в Домах культуры села Кормежка Балаковского района, села Верхняя Чернавка Вольского района, в селе Левенка Духовницкого района, также отремонтирован Хвалынский Дом культуры. Это только некоторые примеры.Создание агломерации позволит каждому району развиваться самостоятельно и привлекать большее финансирование для создания комфортных условий для жизни людей. Совместная работа в рамках агломерации позволит решать общие проблемы, - написал Панков.Напомним, идею о создании Балаковской агломерации выдвинул председатель Госдумы Вячеслав Володин.