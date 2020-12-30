В период новогодних и рождественских праздников в Саратовской области пожилые люди смогут обратиться за консультациями и оказанием социально-бытовой помощи по телефону «горячей линии» минтруда и социальной защиты 8(845-2) 65-39-22. «Мобильные бригады» в случае необходимости обеспечат доставку продуктов питания, предметов первой необходимости пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 9.00 до 18.00 будет работать «горячая линия» министерства труда и социальной защиты области по вопросам занятости и трудоустройства граждан: 8(845-2)39-00-31.В период новогодних каникул во всех подведомственных учреждениях минсоца особое внимание обещают уделять соблюдению требований пожарной безопасности. Все подведомственные учреждения обеспечены беспроводными системами «Стрелец-Мониторинг», средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Обустроены эвакуационные выходы, подъездные пути. Во всех учреждениях с круглосуточным пребыванием людей установлены резервные источники электропитания.