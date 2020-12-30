В Саратове будут судить группу из пятерых мужчин.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в разбоях и покушениях на грабеж. Причем четверо из них ранее уже были судимы.Следствие считает, что утром 2 октября 2010 года трое мужчин, одному из которых было 28 лет, а двум по 25, вломились в жилой дом в Кировском районе. Они были вооружены травматическим пистолетом, а на головы натянули шапки с прорезями для глаз. Злоумышленники связали жильцов — мужа и жену — скотчем, похитили драгоценности и деньги, разлили для устрашения горючую жидкость и скрылись. Сумма украденного составила 152 тыс. рублей.Аналогично они ограбили 16-летнюю девушку, которая утром 24 декабря 2010 года вышла из квартиры дома в Заводском районе. Они были в масках из шапок и пригрозили пострадавшей травматическим пистолетом и ножом, заставив ее вернуться домой. Там мужчины связали школьницу, похитили деньги, ювелирные изделия и вещи на сумму 570 тыс. рублей.В 2020 году, вечером 11 января, один из тех же мужчин, которому уже исполнилось 34 года, привлек своего 38-летнего брата и 27-летнего приятеля к очередному преступлению. На машине они приехали к стадиону «Спартак», взломали чужой автомобиль и украли четыре тысячи рублей. Но там их застигли владелец авто и его родственник.Грабители брызнули потерпевшему в лицо из перцового баллончика, но все же не успели сбежать — их задержали прибывшие сотрудники полиции.Свою вину мужчины не признают. Уголовное дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.