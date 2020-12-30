В Министерстве труда и социальной защиты области рассказали, когда и где можно успеть купить проездные на январь.1 января 2021 года купить социальные проездные билеты на январь можно будет только в «Лотерейном центре» на ул. Московской, 58 в Саратове. У всех остальных точек реализации - выходной день. 2 января купить проездные можно будет в павильонах «Спорт-Сервиса» по адресам в Саратове: ул.Московская,58, рынок «Славянский», рынок «На Топольчанской», рынок «Северный».в последние дни реализации январских проездных, 3 и 4 января, будут работать эти же пункты а также пункт по ул. Алексеевская, 1 (рынок «На 1 Дачной»). Возобновят работу по графику почтовые отделения и пункты МУПП «Саратовгорэлектротранс».Продажа единых социальных проездных билетов на февраль начнется 8 января. Купить февральский проездной можно будет во всех точках реализации.