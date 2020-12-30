Названы победители областного конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов Саратовской области.Итоги конкурса огласил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований. Он сообщил, что всего было подано 59 заявок.Среди городов с численностью жителей более 40 тыс. человек первое место досталось Саратову, второе — Энгельсу, третье — Балакову.Среди населенных пунктов от пяти до 40 тыс. жителей победил Калининск, второе место у Маркса, третье — у Хвалынска.Среди населенных пунктов тысяча — пять тысяч жителей места распределились так: поселок Горный, село Генеральское и поселок Дубки.Наконец, среди самых маленьких населенных пунктов, до тысячи жителей, первое место досталось селу Пигари Озинского района. Второе — селу Терновка Энгельсского района и третье — селу Первомайское Ровенского района.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.