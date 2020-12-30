Утром 30 декабря было объявлено о новых случаях заражения коронавирусом.В Саратовской области, по данным оперативного штаба, лабораторно подтверждены 275 случаев. Всего по области за время пандемии заражены оказались 35 058 человек.Выздоровели 29 997 человек, из них 239 — за минувшие сутки.Среди новых зараженных семь несовершеннолетних и 132 человека старше 60 лет.У 172 — пневмония.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.