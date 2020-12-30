На новом предприятии, которое продолжило работу вместо ушедшей в простой «Кондитерской фабрики Саратовская» принято на работу 205 человек из 508 сотрудников «кондитерки». Вакансии есть, персонала не хватает. Между тем люди не спешат увольняться с остановившегося производства фабрики.Министерство сельского хозяйства Саратовской области распространило сообщение руководства ООО Комбинат «Дубки» — инвестора конфетной фабрики.По словам генерального директора ООО Комбината «Дубки» Ольги Гайворонской, все договоренности с правительством области по сохранению производства и трудоустройству сотрудников АО «Консар» остаются в силе. По результатам встречи сотрудники АО «Консар» получили устные и письменные предложения о трудоустройстве на ООО Комбинат «Дубки» для продолжения своей профессиональной деятельности по производству кондитерских изделий. В настоящее время на предприятии инвестором возобновлено производство на семи линиях кондитерских изделий и трудоустроено 205 человек из 508.Сейчас действующее кондитерское производство испытывает нехватку персонала. Однако люди не спешат увольняться с АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» и переходить на работу, ожидая выплат по процедуре сокращения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.