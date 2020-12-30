Сегодня, 30 декабря, в Саратове встали троллейбусы №5, 5А и 11 у остановки «Завод РМК».Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение в сторону площади Ленина прервалось в 8:00.Часть транспорта объезжает место простоя на автономном ходу.А еще в 8:45 встали трамваи одиннадцатого маршрута у остановки «Улица Осипова» в сторону Мирного переулка. Они едут от 6-го квартала только до остановки «Улица Бирюзова».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.