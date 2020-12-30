В Энгельсе Саратовской области будут судить двух местных жителей 40 и 48 лет.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в убийстве 2018 года.По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2018 года они распивали спиртное дома у старшего из них на улице Дубовской. В гостях была также 63-летняя женщина.Во время застолья младший из мужчин обиделся, что дама уделяет ему недостаточно внимания. Он повалил ее на матрас, сел сверху и принялся душить. Потом он забил ее до смерти кулаками и молотком по голове.Несмотря на лежащий в комнате труп, мужчины на кухне продолжили пьянку, а на следующий день завернули тело в одеяло и перетащили на улицу Московская, где сбросили в яму.Лишь в июле 2020 года в полицию поступила информация о возможном причастии мужчин к убийству. Оба были задержаны и указал место, где зарыли труп. Сейчас они под арестом ждут суда.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.