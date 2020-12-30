Возбуждено уголовное дело об убийстве человека в Балашове.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 44-летнего мужчины было найдено в квартире дома на улице Гагарина вечером 28 декабря.Установлено, что причиной смерти стала рана в груди с повреждением легкого и большой потерей крови.Задержан подозреваемый — 71-летний местный житель.По версии следствия, он у себя дома принимал компанию — мужчину и двух женщин. Гость принялся грубить, оскорблять хозяина, предположив, что тот относится к секс-меньшинствам. Пожилой мужчина возмутился, а так как раньше он уже сидел за убийство, то схватился за нож и несколько раз ударил обидчика.Полицию вызвала знакомая погибшего, которая вскоре после этого зашла в гости.Свою вину задержанный признал и рассказал, как все произошло.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.