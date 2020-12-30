Обвиняемый в убийстве мужчины в Кировском районе Саратова признался.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, убийство произошло 23 декабря в квартире дома по улице Луговая.По версии следствия, 25-летний мужчина снимал комнату в квартире 63-летнего саратовца. 23 декабря утром они распивали алкоголь, и хозяин начал укорять постояльца, что тот ведет неправильный образ жизни.Квартирант в ярости ударил пенсионера сковородкой по голове, потом принялся бить его ножом в шею и грудь.Поняв, что натворил, он решил скрыть улики, поэтому поджег занавески и постель. Однако сам стал жертвой дыма, потеряв сознание на месте преступления. Во время тушения пожара оба мужчины были обнаружены.Сейчас молодой мужчина находится под арестом. На месте преступления он рассказал, как все произошло.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.