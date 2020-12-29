Заповедь бизнеса — хочешь добиться успеха, собери созвездие. Не гадай по звездам, ищи ярких и талантливых среди людей и создавай команду. Истина проверена производителями экологически чистых минеральных удобрений компанией «ФосАгро» и подтверждена временем и экспертами. Накануне двадцатилетнего юбилея Компании одно из ведущих мировых финансовых изданий Institutional Investor, удостоило ФосАгро наибольшего количества наград и признало её топ-менеджмент лучшей командой руководителей в химической отрасли развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.Задавая векторФосАгро заняла первые места сразу в шести номинациях. Среди них «Генеральный директор» – Андрей Гурьев; «Финансовый директор» – Александр Шарабайко; «Программа по взаимодействию с инвесторами»; «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности». Рейтинг отражает мнения 385 ведущих экспертов инвестиционной области из 240 компаний, оказывающих финансовые услуги. Итоговый рейтинг в каждой из категорий основан на объединенном голосовании представителей аналитического сообщества со стороны покупателей и продавцов.Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле отметил: «Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного ФосАгро пути развития. Как Председателю Совета директоров, для меня важно видеть, что компания ведет открытый диалог с инвесторами, рыночными экспертами, каждый год ставит все более амбициозные цели и своим примером задает вектор развития другим компаниям из химической отрасли не только в регионе развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, но и глобально».За этими строчками работа слаженной команды, идеально выстроенная стратегия как удержаться в идеальный шторм, созданный коронавирусом, и не просто выплыть, а нарастить успех. Результаты в цифрах - предприятия компании в 2020 годы произвели свыше 10 млн. тонн удобрений и это не предел. В прошлом году результат был 9,5 млн тонн.Смотреть ширеСтремясь к рекордам в количестве и качестве продукции, компания не забывает про экологию. В конце декабря этого года пришло сообщение о повышении ФосАгро в рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) — одного из крупнейших и самых авторитетных исследований компаний по показателям климатической ответственности. В своей отчетности CDP компания раскрывает информацию о выбросах парниковых газов, инициативах по сокращению выбросов парниковых газов и системе корпоративного управления в сфере борьбы с изменением климата, которой рейтингом уделяется особое внимание.Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «для компании экологические аспекты деятельности и борьба с изменением климата являются важнейшей составляющей при принятии решений. В этом году мы провели масштабную работу и пересмотрели перечень Целей устойчивого развития ООН, теперь ЦУР №13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями\\" в числе тех, достижению которых мы активно содействуем».Это направление отражено и в Стратегии развития 2025, которая уже планомерно реализуется на предприятиях компании. Руководство уверено: потенциал и возможности позволят добиваться высоких результатов в обеспечении продовольственной безопасности нашей планеты. Команда ФосАгро ставит амбициозные цели.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.