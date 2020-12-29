В Саратовской области в медучреждениях задействован 641 аппарат искусственной вентиляции легких. Еще 76 штук – в резерве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании координационного совета по коронавирусу 29 декабря.Напомним, по данным от 28 декабря, в Саратовской области к ИВЛ было подключено 185 пациентов, всего количество получающих кислородную поддержку приближается к тысяче человек.По его словам в ходе закупок оборудования на торгах было сэкономлено 12 млн рублей, что позволило сделать дополнит закупки, и обеспечить коронавирусные стационары дополнительным оборудованием.- Заключены договора на поставку кислорода на новогодние праздники. Создан запас из 500 кислородных баллонов.Шесть лабораторий ПЦР-диагностики в стационарах будут работать в праздники круглосуточно.В районы направлено более 30 тыс. экспресс-тестов. Кроме того, есть еще 8 портативных мини-лабораторий, которые могут использоваться в отдаленных районах.На 28 декабря 16755 амбулаторных пациентов получили лекарства на дому, - отчитался Олег Костин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.