Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании корсовета 29 декабря отдельно остановился на массовой вакцинации от коронавируса, которая должна стартовать в новом году.- Все поликлиники обеспечены кабинетами, где будет проходит вакцинация. В регион будет поставлено 105 тыс. доз вакцины. Завтра утром 30 декабря, поступит 700 доз Эпиваг-корона (ЭпиВакКорона — однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии \\"Вектор\\" Роспотребнадзора» - прим. ред.)В Саратовской области уже привито 2074 человека. Появилась возможность прививать людей старшей возрастной группы.В праздники в крупных городах вакцинация будет продолжена. До 31 января на госуслугах появится возможность электронной записи на вакцинацию, - сообщил Костин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.