В Саратовской области заболеваемость ОРВИ среди взрослого населения выше эпидпорога на 42,5%. Об этом в ходе заседания координационного совета 29 декабря заявила заместитель главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.- По ОРВИ выявлено 17755 случаев в области за неделю. Это на 42,5% выше эпидпорога. Превышение идет среди взрослых, но все же заболеваемость снизилась, так как все больше граждан принимают рекомендованные меры безопасности, - сказала Матвеева.По ее словам, можно предположить, что разобщение детей во время каникул положительно скажется на дальнейшем снижении заболеваемости.