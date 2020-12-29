Главный врач Саратовской областной клинической психиатрической больницы Ирина Болмосова призвала жителей не злоупотреблять алкоголем.- Длительные праздники приводят к тому, что даже самые ярые приверженцы здорового образа жизни нарушают хорошие привычки. Употребление спиртных напитков всегда должно быть умеренным. Бокал вина или шампанского в новогоднюю ночь не навредит здоровому организму. Однако излишества, некачественные напитки или наличие серьезных хронических заболеваний способны не только испортить праздник, но и существенно подорвать здоровье, — отметила она.По словам медика, имеет значение не только количество, но и качество алкоголя. Ирина Болмосова призвала отказаться от самодельных напитков, а покупать спиртное только с специализированных магазинах.Для консультации по снятию интоксикации можно круглосуточно звонить в приемное отделение больницы по номерам 95-50-37, 49-53-13.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.