Продолжается подготовка адресной программы по ремонту тротуаров в Волжском районе Саратова. Жители просили депутата Госдумы Николая Панкова помочь привести в порядок подходы к школам, детским садам и жилым массивам.В этом году по программе Николая Панкова ремонтировались тротуары в Балаково, Вольске и Пугачеве. На будущий год ремонт продолжится.Сегодня депутат вместе с жителями осмотрел дороги в Волжском районе Саратова, где общественный совет предлагает на будущий год обустроить тротуары.На улице Летней в поселке Сосенки пешеходам практически негде пройти. Когда делали дорогу, о них не подумали, и тротуары не предусмотрели.- Такое отношение к людям, конечно, неправильное. Им приходится идти по проезжей части. А это не только неудобно, но и опасно. Надо искать техническое решение, как обустроить пешеходные дорожки. Судя по тому, что мы видим, не везде для этого достаточно места, надо их расширять. Обсудим это с представителями городской администрации. Напомню и о том, что улицу надо оперативней расчищать от снега, – отметил Панков.Жители поселка Зональный очень рады, что им отремонтировали дорогу. Еще не так давно не было острой потребности в тротуаре, но сейчас транспорта стало гораздо больше. Здесь тоже нужно мнение специалистов и необходимые замеры.Жительница поселка Затон Валентина Минакова предложила включить в программу обустройство тротуара на улице Малой Горной от Лермонтова до Чернышевского.- Дорога здесь идет под уклон, очень много машин. Людям ходить просто опасно. Место для тротуара есть, нужно только решить вопрос с землей, – рассказала она.По словам Николая Панкова, за зиму эти вопросы будут проработаны. К весне будет составлена адресная программа, в нее войдут тротуары, нуждающиеся в ремонте в первую очередь.