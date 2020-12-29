Заключенный из Саратовской области вышел в финал Всероссийского песенного конкурса.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, Александр Заставницкий стал финалистом XVII Всероссийского конкурса «Калина Красная».51-летний мужчина отбывает наказание в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН за незаконный оборот наркотиков. Александр Заставницкий свободное время посвящает музыке и уже второй раз участвует в конкурсе. В прошлом году его песня «Мама» не вошла в финал, зато в этом году с композицией «Позабытая любовь», он добился успеха.Всего участие в «Калине Красной» приняли исполнители из 75 регионов. В финал вышли 22 человека, все они стали победителями.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.