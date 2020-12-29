На онлайн пресс-конференции 29 декабря министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев рассказал, что с начала года выдано 236 тысяч ипотечных кредитов на сумму 20,37 млрд рублей, это на 28% больше показателей 2019 года. А сумма кредита выросла на 32%.Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в регионе уменьшилась на 3,2% и составила к декабрю 7,9%. Это один из самых низких показателей за всю историю ипотечных кредитов.По льготной ипотеке под 6,5% годовых с начала реализации этой госпрограммы летом 2020 года в Саратовской области подано 7600 заявок к декабрю, по 5145 уже одобрены кредиты. Средний размер займа - 1,6 млн рублей.163,9 млн было выделено в бюджете на жилье для многодетных. Улучшили условия 91 такая семья, еще 4 квартиры успеют передать до конца года.Для сравнения, в 2018 году в Саратовской области улучшили условия жилья за счет государства 4 семьи, в 2019 году – 5 семей.