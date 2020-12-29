Председатель правительства области Роман Бусаргин возглавил наблюдательный совет Саратовского государственного медуниверситета.- Благодарен коллективу за оказанное доверие. Со своей стороны приложу все усилия для развития одного из ведущих профильных вузов, — написал он на своей странице в Instagram.Роман Бусаргин напомнил о вкладе сотрудников СГМУ в борьбе с пандемией: работа в ковидных госпиталях, на скорой помощи, в поликлиниках и больницах.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.