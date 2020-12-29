Дети из Балаково и Саратова получат подарки от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова. Он снял последние четыре новогодних шара с «Елки желаний», которая установлена в региональном исполкоме партии.Одно из них загадал десятилетний Матвей Карпаков. Мальчик мечтает об электронной книге. Портативную колонку желает получить на Новый год одиннадцатилетний Дмитрий Косырев, а Алексей Кошелев попросил акустическую гитару с металлическими струнами. Девятилетняя Елизавета Вахниченко получит в подарок конструктор «Лего», ее желание также исполнит Николай Панков.Депутат отметил, что все подарки будут переданы детям до Нового года.- В Новый год все дети ждут чуда. С удовольствием исполню детские мечты. Уже до нового года каждый ребенок получит свои подарки, — сказал Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.