Саратовская область не вошла в число самых «тревожных» регионов России.Такой рейтинг по итогам 2020 года составили эксперты аналитического департамента КРОС. Он носит название «Национальный индекс тревожности».Впрочем, в число самых «уравновешенных», как и самых «невозмутимых» регионов Саратовская область также не вошла.Индекс определяется на основе фобий, которые присущи жителям регионов, и выявляются в СМИ или соцсетях.Тем не менее, эксперты отметили Саратовскую область, как вошедшую в топ-3 по фобии нехватки лекарств. Эта проблема волновала также жителей Алтайского края и Курской области.Напомним, осенью в Саратовской области возникла серьезная проблема с обеспечением лекарствами от простуды и противовирусными препаратами. Горожане били тревогу и готовы были выстаивать длинные очереди за антибиотиками.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.