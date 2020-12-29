На маршруты патрулирования и охрану Саратова и области выйдут одиннадцать новых автомобилей марки LADA Granta, а также полноприводный внедорожник повышенной проходимости «УАЗ Патриот». Ключи от этих машин сегодня, 29 декабря, вручили сотрудникам Росгвардии.- Комфортные автомобили оснащены всем необходимым техническим оборудованием, надежными средствами связи, что позволит быстро и оперативно выполнять поставленные задачи», - отметил начальник Управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майор полиции Геннадий Макаров.За 2020 год автомобильный парк областного управления Росгвардии пополнили более 40 единиц новой техники.