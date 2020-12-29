Сегодня, 29 декабря, в парке «Россия — моя история» в Саратове прошло вручение свидетельств о занесении на Доску почета области.Свидетельства 11 людям и 19 организаций вручал губернатор Валерий Радаев.Одним из награжденных предприятий стала школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 Энгельса. Директор учреждения Владимир Попов представил собравшимся видео о центре «Техноград 64», который создан в рамках нацпроекта «Образование».Ребята обучаются швейному делу, дизайну, есть мастерские, можно заняться гончарным делом.Одну из сделанных в техноцентре вещей подарили губернатору Валерию Радаеву — это деревянные часы с надписью «Саратовская область — центр притяжения».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.