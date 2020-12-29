Школьник из села Старая Яблонька Хвалынского района получил новогодний подарок от губернатора Саратовской области Валерия Радаева.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, девятиклассник Александр Емелин стал участником благотворительной акции «Елка желаний».Мальчик хотел получить в подарок ноутбук. Александр неоднократно принимал участие в различных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места, например, стал победителем районной олимпиады по биологии, поэтому гаджет очень пригодится ему в учебе.Валерий Радаев встретился с Александром Емелиным и вручил ему желанный подарок. Также он поинтересовался увлечениями школьника, его планами на будущее.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.