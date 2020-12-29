В Саратове сегодня, 29 декабря, в преддверии Нового года прошло вручение званий гражданам.За большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат телевещания наградили двух работников Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра: замначальника лаборатории Андрея Задворнова и ведущего инженера цеха в Балакове Сергея Никульникова. Им присвоили звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX лет наградили первого заместителя руководителя аппарата губернатора Саратовской области – начальника управления кадровой политики и государственной службы Антона Пролеткина.За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено завотделением горбольницы №6 Сергею Крапивко.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.