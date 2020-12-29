На брифинге в «Комсомольской правда — Саратов» сегодня, 29 декабря, обсудили реабилитацию инвалидов.Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из спикеров стала Валерия Ушакова, директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».В центре несовершеннолетние жители области могут получить не только медицинскую реабилитацию, но и психолого-педагогическую. Для этого там работают психологи, логопеды, дефектологи.- Ребенок — он как пластилин. Поэтому, чем раньше родители заметят, что с развитием надо помочь, тем эффективнее будет эта помощь. Взрослый человек сам нацелен и понимает важность реабилитации, — объяснила различие в подходах Валерия Ушакова.Она сообщила, что в Саратовской области будет создан микрореабилитационный центр «Надежда», а оборудование для адаптации поступит прямо домой инвалидам. Проект будет реализован за счет средств гранта.Также на брифинге выступила Екатерина Пяткина, директор государственного автономного учреждения «Центр адаптации и реабилитации инвалидов». По ее словам, в учреждении ежегодно получают помощь около 600 человек. В этом году почти все подопечные из Саратова, так как коронавирус мешает передвижению граждан.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.